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    Миранчук, Самедов и Майкон сыграют с первых минут против «Урала»

    «Локомотив» и «Урал» назвали составы, в которых они выйдут на матч 15-го тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Самедов, Касаев. Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Игнатьев, Михалик, Ндинга, Коломейцев, Хенти, Шкулетич, Галаджан.

    «Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Павленко, Чантурия, Ставпец, Павлюченко, Лунгу.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Хозин, Новиков, Панков, Бугуи, Меркулов, Подоксенов, Коробов, Серченков, Конате, Щербаков.

    Встреча пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    26.11.2016 16:17
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