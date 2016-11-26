«Барселона» хочет предложить Месси контракт, рассчитанный до конца карьеры

Руководство «Барселоны» хочет предложить нападающему каталонского клуба Лионелю Месси контракт, рассчитанный до конца карьеры. По информации источника, президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу уже провел предварительные переговоры с отцом игрока по телефону. Отметим, что сам Месси находится в курсе ситуации, однако еще не принял окончательного решения.

Напомним, ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец не планирует продлевать нынешнее соглашение с каталонцами, которое рассчитано до лета 2018 года. Заинтересованность в нападающем выразил «Манчестер Сити», готовый заплатить за него 250 миллионов евро.