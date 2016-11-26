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    «Барселона» хочет предложить Месси контракт, рассчитанный до конца карьеры

    Руководство «Барселоны» хочет предложить нападающему каталонского клуба Лионелю Месси контракт, рассчитанный до конца карьеры. По информации источника, президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу уже провел предварительные переговоры с отцом игрока по телефону. Отметим, что сам Месси находится в курсе ситуации, однако еще не принял окончательного решения.

    Напомним, ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец не планирует продлевать нынешнее соглашение с каталонцами, которое рассчитано до лета 2018 года. Заинтересованность в нападающем выразил «Манчестер Сити», готовый заплатить за него 250 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    26.11.2016 16:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -130

      калач 27 ноября 2016, 17:43

      просто до конца карьеры мало. До конца карьеры Месси и до конца карьеры Тьяго Месси

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 26 ноября 2016, 16:57

      бедный месси,как обезьяна которая не знает как ей разорваться)))))))

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      Рейтинг: +12

      Kiborg233940 26 ноября 2016, 16:32

      Пока Месси, обсуждает с какой стороны взять свои 100 миллионов, в его "Америке" кубок которой он так мечтает выиграть, питаются объедакми таких как он.... Если честно противно читать, шкура стоит 250 миллионов, он из золота????

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