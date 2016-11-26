«Арсенал» установил новый антирекорд результативности ЧР

Тульский «Арсенал», сподобившийся лишь на пять забитых мячей по итогам первого круга РФПЛ, установил новый антирекорд по количеству голов в первой половине чемпионата России. Предыдущее «достижение» в активе нижегородского «Локомотива», поразившего ворота соперников шесть раз в первых 15-ти встречах раз в сезоне-2000.

Отметим, что, как и туляки, пятью голами в 15-ти поединках в первенстве-1997 отметился «Факел». Правда на тот момент в розыгрыше принимали участие 18 команд.

Напомним, сегодня «Арсенал» в матче 15-го тура РФПЛ проиграл «Амкару» (0:1).