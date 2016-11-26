Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаджиев: «Амкар» в конце матча с «Арсеналом» слегка занервничал, желая сохранить результат»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от домашней победы над «Арсеналом» (1:0) в поединке 15-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что «канониры» добавили в концовке, а пермяки наоборот стали играть хуже.

    «Штурм «Арсенала» в концовке? Это, скорее, некоторая нервозность «Амкара», вызванная стремлением сохранить результат. Однако нельзя обойти стороной и активные действия соперника. В конце встречи они добавили и смотрелись очень неплохо, мы же ухудшили взаимодействие – не получалось сохранить мяч и выходить в атаки.

    Погода? Вполне нормальные условия для игры. А вот пятого декабря, согласно прогнозам метеослужб, ожидается до 30-ти градусов мороза. Но, как говорят, верить синоптикам надо лишь наполовину. Также хотелось бы отметить, что в это время суток «Амкар» всегда играет даже не на 90 процентов», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2016 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11