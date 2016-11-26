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    Чалов выйдет на острие атаки ЦСКА в игре с «Рубином»

    ЦСКА и «Рубин» назвали стартовые составы на игру 15-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Тошич, Чалов.

    Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Дзагоев, Траоре, Ионов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

    «Рубин»: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов, Саму, Рочина, Жемалетдинов, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Ахметов, Цакташ, Билялетдинов, Карадениз, Лестьенн, Девич.

    Матч состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: РПЛ

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    26.11.2016 12:20
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 ноября 2016, 14:28

      С нападающими косяк, за то отдали Панченко в Аренду, того же Витиньо. Надеялись на одного Мусу? Недальновидно поступили. А теперь страдание и муки с нападением

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Brennet 26 ноября 2016, 13:18

      Конечно Чалов… Чалов… Чалов, ну кто ж его не знает? Е-е.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Brennet 26 ноября 2016, 13:25

      сегодня рубиин узнает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Rzn_za_cska 26 ноября 2016, 13:36

      че вы минусуете узколобые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Region 36 26 ноября 2016, 13:14

      У Рубина запасных больше, чем полевых игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 ноября 2016, 13:13

      Будем посмотреть..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 26 ноября 2016, 13:00

      ЦСКА вперед!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > CSKA №1 26 ноября 2016, 13:25

      только победа)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 26 ноября 2016, 12:59

      Давно надо было его к основе подпускать.

      2
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