Хамесу Родригесу посоветовали уйти из «Реала»

Легендарный колумбийский игрок Пачо Матурана высказался, что его соотечественнику Хамесу Родригесу стоит сменить клубную прописку. По мнению ветерана, футболисту будет трудно проявить себя в «Реале».

«Он должен поступить мудро и перебраться в другую команду. «Реал» купил его, когда у него была большая пресса. Но теперь реальность такова, что в мадридском клубе ему нет места. Умнее будет уйти», – заявил Матурана.