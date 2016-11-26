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    Хамесу Родригесу посоветовали уйти из «Реала»

    Легендарный колумбийский игрок Пачо Матурана высказался, что его соотечественнику Хамесу Родригесу стоит сменить клубную прописку. По мнению ветерана, футболисту будет трудно проявить себя в «Реале».

    «Он должен поступить мудро и перебраться в другую команду. «Реал» купил его, когда у него была большая пресса. Но теперь реальность такова, что в мадридском клубе ему нет места. Умнее будет уйти», – заявил Матурана.

    Источник: Tribalfootball

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    26.11.2016 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 26 ноября 2016, 21:27

      Состоятельность пусть свою доказывает,Иско хоть пытается,а Хамес не особо выкладывается...

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      Рейтинг: +12

      Java Tulkunov 26 ноября 2016, 09:40

      Думаю, Реал Мадрид не отпустит Хамеса. Так как действует запрет на трансферы до 2018 года.

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