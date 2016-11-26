Хамесу Родригесу посоветовали уйти из «Реала»

Состоятельность пусть свою доказывает,Иско хоть пытается,а Хамес не особо выкладывается...
Легендарный колумбийский игрок Пачо Матурана высказался, что его соотечественнику Хамесу Родригесу стоит сменить клубную прописку. По мнению ветерана, футболисту будет трудно проявить себя в «Реале».
«Он должен поступить мудро и перебраться в другую команду. «Реал» купил его, когда у него была большая пресса. Но теперь реальность такова, что в мадридском клубе ему нет места. Умнее будет уйти», – заявил Матурана.