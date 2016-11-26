Кавазашвили: «Позиция центрального нападающего в «Спартаке» пустует»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что красно-белым в первую очередь необходимо укреплять линию атаки. Ветерана беспокоит отсутствие в команде достойного сменщика для Зе Луиша.

«Каждая команда нуждается в серьезном резерве. Например, получит травму Артем Ребров и не факт, что его сменщик будет играть столь же надежно. Он может в первых играл такое натворить, что прощай Родина.

Сейчас травмировался Зе Луиш. Нет центрального нападающему и непонятно кого ставить. Позиция центрального нападающего сегодня пустует. «Спартак» вынужден усиливать центральную линию, чтобы врываться туда», – заявил Кавазашвили.