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    Кавазашвили: «Позиция центрального нападающего в «Спартаке» пустует»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что красно-белым в первую очередь необходимо укреплять линию атаки. Ветерана беспокоит отсутствие в команде достойного сменщика для Зе Луиша.

    «Каждая команда нуждается в серьезном резерве. Например, получит травму Артем Ребров и не факт, что его сменщик будет играть столь же надежно. Он может в первых играл такое натворить, что прощай Родина.

    Сейчас травмировался Зе Луиш. Нет центрального нападающему и непонятно кого ставить. Позиция центрального нападающего сегодня пустует. «Спартак» вынужден усиливать центральную линию, чтобы врываться туда», – заявил Кавазашвили.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.11.2016 08:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +307

      shpilman 26 ноября 2016, 11:05

      емае не могли в 1 тему все собрать разделили на 20 кусков, по 1му предложению из фразы(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 ноября 2016, 10:12

      Полностью согласен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Эрк 26 ноября 2016, 09:57

      Да пускай Давыдов бегает коли такой талантливый, не мариновать же его вечно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 26 ноября 2016, 09:42

      Нужно покупать или брать в аренду Мемфиса Депая. Молодой, быстрый с хорошей техникой, в МЮ сидит на лавке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 26 ноября 2016, 08:19

      Сам выходи на поле

      -1
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