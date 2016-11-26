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    Варга: «Цена в 7 миллионов – это оскорбительно для игрока уровня Азмуна»

    Футбольный агент Шандор Варга поделился размышлениями о зимней трансферной кампании «Ростова» и перспективах нападающего Сердара Азмуна.

    – Допускаете большую зимнюю распродажу в «Ростове»?

    – Надеюсь, что ее не будет. Все-таки футбол в первую очередь призван дарить людям радость и только во вторую – приносить кому-то прибыль.

    Зачем «Ростову» распродажа? Он и так заработает много денег в Лиге чемпионов. Повысится интерес к команде в России и за рубежом. Возможно, появятся спонсоры. Трансферами источники доходов клуба не ограничиваются.

    – Азмун созрел для перехода в клуб-лидер АПЛ?

    – Судя по увиденному в чемпионате России и Премьер-лиге, он готов для любой большой команды.

    – Сколько может стоить Азмун сегодня? В мае Transfermarkt оценил его в 7 миллионов евро.

    – Для игрока класса Азмуна это просто оскорбительно! На Transfermarkt, наверное, немножко отстали от жизни. Если клуб из топ-10 Европы им заинтересуется, вполне может раскошелиться на 30-40 миллионов.

    Естественно, если у него в контракте прописана сумма отступных 10 миллионов, никто переплачивать не станет.

    – А Полоз?

    – У Бердыева хорошие игроки. Но – не звезды. Налицо качественная тренерская работа, – сказал Варга.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 01:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 11:54

      При нынешних завышенных ценах - 30 вполне может быть.В Атлетико.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 ноября 2016, 10:19

      На мой взгляд он стоит 20млн

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 26 ноября 2016, 10:05

      Ну лямов 15-20 вполне реально могут предложить,но никак 30

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 ноября 2016, 07:54

      А по мне так для игрока из России нормальная цена. Вспомните сколько переплачивали Рома и Лестер за Думбию и Мусу. Они тоже были лидеры в России и на лавке в Европе. А платить за игрока которой может не заиграть в новой команде 30-40 млн, это уже роскошь. Европейцы тоже делают выводы из своих трансферов

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 26 ноября 2016, 07:34

      Как говорил один персонаж из мультиков:"Маловато будет...!!!" )))

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      Рейтинг: +350

      zadira56 26 ноября 2016, 05:46

      Мне кажется,что Азмун ещё не достиг своего пика.Идет по нарастающей.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 26 ноября 2016, 05:36

      да без Бердыева возможно не заиграет

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