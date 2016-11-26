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  • В 13-м туре АПЛ поддержит акцию «Радужные шнурки», организованную первым футбольным гей-клубом

В 13-м туре АПЛ поддержит акцию «Радужные шнурки», организованную первым футбольным гей-клубом

26 ноября 2016, 01:01
21

АПЛ, Английская футбольная ассоциация и Английская футбольная лига присоединятся к благотворительной акции, инициированной клубом «Стоунуолл».

Акция получила название «Радужные шнурки», направлена на поддержание единства в спорте и организована «Стоунуоллом» – первым британским открытым футбольным гей-клубом.

Сообщается, что футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ будут носить радужные шнурки, встречи будут начинаться с демонстрации флага соответствующей расцветки, рекламные щиты также будут оформлены в цветах радуги.

Многие клубы АПЛ уже выразили солидарность с акцией, добавив радужные цвета на свои логотипы в социальных сетях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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rashidinho
1480112462
чтобы вы все в миг погибли .
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FCQ
1480112609
Тупизм высший степени
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KorolShut
1480112614
Перехотелось мне что то теперь АПЛ смотреть
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АлёшкА91
1480112673
Т - Толерантность!
Ответить
hjvfybcn
1480114766
Куда катиться мир? Видимо там верхи занимают не только геи но и пидоры!!! Как так можно? (((
Ответить
compka
1480115196
такие меры контрпродуктивны и вызывают еще большее отвращение
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Nagay
1480118597
гореть вам в аду!
Ответить
Legioner-05
1480136405
Уфффффф,не могу здесь изложить все свои эмоции.Вобщем хотят футбол распидорасить
Ответить
bset
1480144837
Футбольный гей-клуб? Т.е. там играют только геи? Т.е. натуралам там играть нельзя? По-моему, это дискриминация
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Sanches 1204
1480148120
Во все щели своё гейское рыло суют,мерзота
Ответить
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