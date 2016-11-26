В 13-м туре АПЛ поддержит акцию «Радужные шнурки», организованную первым футбольным гей-клубом

АПЛ, Английская футбольная ассоциация и Английская футбольная лига присоединятся к благотворительной акции, инициированной клубом «Стоунуолл».
Акция получила название «Радужные шнурки», направлена на поддержание единства в спорте и организована «Стоунуоллом» – первым британским открытым футбольным гей-клубом.
Сообщается, что футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ будут носить радужные шнурки, встречи будут начинаться с демонстрации флага соответствующей расцветки, рекламные щиты также будут оформлены в цветах радуги.
Многие клубы АПЛ уже выразили солидарность с акцией, добавив радужные цвета на свои логотипы в социальных сетях.
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Источник: The Sun