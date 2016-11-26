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    В 13-м туре АПЛ поддержит акцию «Радужные шнурки», организованную первым футбольным гей-клубом

    АПЛ, Английская футбольная ассоциация и Английская футбольная лига присоединятся к благотворительной акции, инициированной клубом «Стоунуолл».

    Акция получила название «Радужные шнурки», направлена на поддержание единства в спорте и организована «Стоунуоллом» – первым британским открытым футбольным гей-клубом.

    Сообщается, что футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ будут носить радужные шнурки, встречи будут начинаться с демонстрации флага соответствующей расцветки, рекламные щиты также будут оформлены в цветах радуги.

    Многие клубы АПЛ уже выразили солидарность с акцией, добавив радужные цвета на свои логотипы в социальных сетях.

    Источник: The Sun

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    26.11.2016 01:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      Sam_Lennon 26 ноября 2016, 16:42

      Для них проброс в очко, не будет обидным)))

      0
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      Рейтинг: +16

      гриффон 26 ноября 2016, 13:57

      так что эти англосаксы невытровили до конца российскую психогенетику а сами уже деградировали здесь надо просто лечить таких людей это нарушение всех БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ а поддержки им быть недолжно лучше относиться к ним нейтрально

      0
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      Рейтинг: +16

      гриффон 26 ноября 2016, 13:53

      вот она деградация хвалёного запада

      0
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      Рейтинг: +1688

      Benifacto 26 ноября 2016, 12:28

      Твари!!!и еще цвета эти для привлечения детей, нелюди !!!

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 26 ноября 2016, 11:55

      мир катится в тартар

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 ноября 2016, 11:30

      педрильный остров)

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 26 ноября 2016, 11:23

      а в конце матча начнется массовая оргия

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 26 ноября 2016, 11:15

      Во все щели своё гейское рыло суют,мерзота

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 ноября 2016, 10:34

      Название клуба должно быть Stone Ase.

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 26 ноября 2016, 10:20

      Футбольный гей-клуб? Т.е. там играют только геи? Т.е. натуралам там играть нельзя? По-моему, это дискриминация

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