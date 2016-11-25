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    Карпин предсказал счет 2:2 в матче «Терек» – «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на футбол. Афиша» поделился ожиданиями от встречи 15-го тура РФПЛ между москвичами и «Тереком».

    «Ставлю на 2:2, забьет Балай. Обычно в играх «Спартака» с «Тереком» бывает много голов, так что ожидаю результативную ничью. Не важно, как именно будут развиваться события, но думаю, что в итоге будет 2:2.

    В Грозном всегда играть сложно. Поддержка трибун с диктором, эмоции захлестывают, и поэтому происходят эмоциональные матчи. Но в этот раз драки в раздевалке «Спартака» не жду», – сказал Карпин.

    Напомним, в гостевом матче против «Терека» в 2011 году игроки «Спартака» устроили потасовку в раздевалке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 22:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 ноября 2016, 14:34

      Что-то подсказывает мне, что выиграет Спартак в один мяч!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 26 ноября 2016, 20:08

      Ну да 1:0

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 26 ноября 2016, 05:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТЕРЕК-СПАРТАК 2-1 И ТОЧКА.

      -4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 01:45

      Вполне возможно, но я верю в победу своего клуба!!!!

      3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 ноября 2016, 01:17

      Карпина на мыло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 26 ноября 2016, 00:04

      дружба!

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 25 ноября 2016, 23:45

      Хорошо когда есть предсказатель- враг букмекеров!

      1
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 25 ноября 2016, 23:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мбенг "любит" Спартак ))
      Жду очередной шедевр от Мбенга,ну и конечно победы ТЕРЕКА !!!

      -5
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 25 ноября 2016, 23:07

      Никакой ничьей, только победа!!!!!!!!!!

      ВПЕРЕД КРАСНО-БЕЛЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 25 ноября 2016, 22:51

      Спартак не пропустит.

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