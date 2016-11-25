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    Кириченко: «Тренировки «Ростова» проводит Бердыев»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о том, как решаются финансовые проблемы клуба.

    «Долги по премиальным есть. Месяц–два по зарплате есть перед некоторыми игроками. Но большая часть долгов погашена.

    Мне кажется, футболистов не надо мотивировать. Они выходят на поле, чтобы взять три очка, заработать определенные премиальные.

    Понятно, что финансовая ситуация в стране непростая. Мы же надеемся, что сможем сохранить необходимых нам футболистов», – сказал Кириченко.

    Также специалист рассказал о роли в команде Курбана Бердыева.

    «Тренировки проводит Бердыев, как теоретические занятия. Но иногда, когда он отсутствует по делам день–два, то я провожу тренировки.

    Наверное, для ребят он непререкаемый авторитет, они от него впитывают как губка. С ним очень легко работать, он очень футбольный человек. Если ты профессионально и ответственно относишься к делу, то с ним очень легко».

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    25.11.2016 21:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 ноября 2016, 00:26

      А кто бы сомневался, так и должно было быть, да, а у Кириченко действительно хороший шанс поучиться у Бекиевича

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 25 ноября 2016, 22:25

      Ты Дмитрий тоже давай питайся хорошенько, пользуйся таким шансом, есть же чему поучиться у Бекиевича.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 ноября 2016, 21:19

      Удачи, РСМ!

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