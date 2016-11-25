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    Билич: «Уровень Моуринью упал»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о Жозе Моуринью.

    «Это один из величайших тренеров. Вероятно, ни у кого нет лучшей статистики домашних матчей. Но планку поддерживать тяжело, и сейчас его уровень упал, если сравнивать с его же собственной более ранней статистикой.

    Поддерживать такой уровень на протяжении столь длительного времени невозможно. Чудо, что он справлялся с этим в течение дести лет», – сказал Билич.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    25.11.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      demir301 26 ноября 2016, 02:12

      Для меня Маур великий тренер!А плпнку действительно держать очень трудно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 25 ноября 2016, 19:53

      маур заурядный тренеришка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 25 ноября 2016, 19:20

      а сам-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 ноября 2016, 19:13

      Славен Зае билич..
      Поднял с колен Локо и Бешикташ..
      Ну,..имеет право...

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