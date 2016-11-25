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    Агент: «Топ-клуб может заплатить за Азмуна и 30-40 миллионов»

    Агент ФИФА Шандор Варга выразил мнение, что если топовый клуб решит приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, то ему придется заплатить за него большие деньги. Стоит отметить, что авторитетный сайт Transfermarkt оценивает иранского футболиста в 7 миллионов евро.

    «Для игрока класса Азмуна это просто оскорбительно! На Transfermarkt, наверное, немножко отстали от жизни. Если клуб из топ-10 Европы им заинтересуется, вполне может раскошелиться на 30-40 миллионов. Естественно, если у него в контракте прописана сумма отступных 10 миллионов, никто переплачивать не станет. Вот Венгеру выделили 100 миллионов на трансферы, а он отвечает: «Я не хочу никого покупать – мне нравится растить и развивать молодежь». Не волнует: деньги даны, и их надо потратить. Конечно, если такой клуб захочет Азмуна, он не станет торговаться – даст столько, сколько «Ростов» запросит», — сказал Варга.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2016 17:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +520

      Boozman 25 ноября 2016, 20:15

      Вся соль в заголовке. С таким успехом в своё время писали, что Карпин "может" возглавить МЮ

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 ноября 2016, 18:51

      Вот мне интересно когда этот мыльный пузырь на трансферном рынке лопнет??

      -1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 25 ноября 2016, 18:50

      30-40 мил.монгольских!!!

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 ноября 2016, 18:33

      может... в европе за далеко неизвестных игроков выкладывают непомерные суммы,рынок раздут и уже давно

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > 84aivengo 25 ноября 2016, 20:14

      а Азмун известный что ли?) Прям звезда футбола)!!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 ноября 2016, 18:17

      Для топ-клуба 30-40 млн. деньги не большие, но вот только беда в том, что Азмун - это не игрок уровня топ-клуба! И это не Transfermarkt отстал от жизни, а просто ты губу закотал чересчур широко! После летней удачной кампании Мины Райолы, теперь уже каждый агентишка строит из себя продумана)))

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      Рейтинг: +113

      df44 25 ноября 2016, 17:33

      просто набивает цену, АПЛ это не Ростов,может и не заиграть

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 25 ноября 2016, 17:27

      30-40 лямов по англицким меркам и последних их трансферов вполне реально, если бы это года два назад было, то конечно бы покрутил пальцем у виска.
      Сейчас деньгами сорят без меры.

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 25 ноября 2016, 17:21

      по моему переоценили :/

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 ноября 2016, 17:18

      Чудны дела твои Господи. Я конечно болельщик Ростсельмаша и мне нравится Азмун, но 30-40 лямов уж через чур многовато. 15-20 самое то.

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      Рейтинг: +176

      gencha19 > Black Giz 25 ноября 2016, 20:56

      И 50 дадут если Ростов дойдет до финала кубка Европы и там Азмун закатит пару какому нибудь Манчестеру.

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      Рейтинг: +933

      alll-1 25 ноября 2016, 17:17

      губу закатай

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