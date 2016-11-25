Исинбаева: «Может, сборная России раскроется в игре со сложным соперником»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций-2017, в которой она примет участие. Известная легкоатлетка пожелала получить сборной России в соперники сильные команды.

«Как зритель и любитель футбола со стороны могу сказать, что чем сильнее соперник, тем интереснее игра для нашей сборной. Возможно, из-за этого будет сложнее пробиться, но с другой стороны — это подарит национальной команде колоссальный опыт. Может быть, в игре со сложным соперником они раскроются, а с более скромным станут действовать уверенно. Желаю всем удачи и уверенности в своих силах», – заявила Исинбаева.