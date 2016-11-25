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    Главный тренер «Коломны»: «Значит, такой уровень мастерства у моих игроков»

    Главный тренер «Коломны» Александр Бодров, ранее заявлявший, что его подопечные сдали матч против «Соляриса», прокомментировал решение рабочей группы РФС о том, что игра не была договорной.

    – Что я тут могу сказать? Это решение рабочей группы. Я его оспаривать не могу. Значит, вот такие вот у меня игроки, такой у них уровень мастерства. Я же сразу говорил, что у меня нет доказательной базы, но обязан был высказать свое мнение. Это моя тренерская точка зрения. Не думал, что потом все так раздуют.

    – Вы теперь продолжите тренировать «Коломну»?

    – Затрудняюсь ответить. Это зависит от руководства клуба. Нужен ли им такой тренер, как я. Я готов работать и дальше. Если во мне заинтересованы.

    – Игроков проверяли на детекторе лжи?

    – Думаю, да. Их вызывали в РФС, что-то у них узнавали. Рабочая группа сделала официальное заключение. Я не буду с ним спорить.

    – А как же теперь на вас будут смотреть игроки?

    – Вы знаете, когда воспитываешь детей, они тоже далеко не всегда со всем согласны. Что-то им не нравится. Я как тренер обязан указывать на недостатки своих игроков, на уровень их мастерства. Настрой и так далее. Мне нужно все эти шероховатости устранять. Если меня оставят в клубе, я готов продолжать работу. Это моя профессия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 15:17
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