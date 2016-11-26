РФПЛ. «Спартак» в гостях одолел «Терек» и продолжает лидировать в чемпионате

Судья молодец. Судил профессионально, даже горцы не смогли его купить, что стало для них неожиданностью, до сих пор ругаются! Нас с победой! :)
В матче 15-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях минимально обыграл «Терек» со счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Маурисио.
Таким образом, московский клуб набрал 37 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. «Терек», несмотря на поражение, сохранил за собой четвертую строчку.
Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур
Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Маурисио, 27.
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Роши, Митришев (Грозав, 46 – Мбенгуе, 80), Балай.
Спартак: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Давыдов, 90), Промес, Мельгарехо (Ромуло, 74).
Предупреждения: Роши, 68; Балай, 87 – Кутепов, 10.