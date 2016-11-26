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    РФПЛ. «Спартак» в гостях одолел «Терек» и продолжает лидировать в чемпионате

    В матче 15-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях минимально обыграл «Терек» со счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Маурисио.

    Таким образом, московский клуб набрал 37 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. «Терек», несмотря на поражение, сохранил за собой четвертую строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Роши, Митришев (Грозав, 46 – Мбенгуе, 80), Балай.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Давыдов, 90), Промес, Мельгарехо (Ромуло, 74).

    Предупреждения: Роши, 68; Балай, 87 – Кутепов, 10.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 19:55
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +195

      Colonist 27 ноября 2016, 13:20

      Судья молодец. Судил профессионально, даже горцы не смогли его купить, что стало для них неожиданностью, до сих пор ругаются! Нас с победой! :)

      0
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 27 ноября 2016, 10:40

      Федун наверное понял, что его "Спартак", никогда не выиграет чемпионат сам и поэтому, просто решил его купить! Купить золотые медали чемпионата России!

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 26 ноября 2016, 22:25

      купили выиграли но наш сезон валите с ветки

      -1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 26 ноября 2016, 22:25

      сезон наш зря рвете себя

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 26 ноября 2016, 22:18

      Матч не смог посмотреть к сожелению,работал. Но сколько коментариев негативных! Мешков плохо судил?

      2
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      Рейтинг: +134

      FCQ > minaev23 26 ноября 2016, 22:21

      нормально отсудил

      1
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 > FCQ 26 ноября 2016, 22:37

      Видно не все рады победам спартака. А я за!!! Хоть и болею за Ростов. Хороший тренер,малоизвестный как Бердыев. В чём то даже есть параллель.Бердыев Поднял со дна Ростов! Каррера тянет потихоньку Спартак к чемпионству!

      6
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      Рейтинг: +195

      Colonist > minaev23 27 ноября 2016, 13:15

      Отлично он судил!

      -1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 26 ноября 2016, 21:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак не был сильнее Терека. Сильнее был судья Мешков. Сейчас, после ухода Толстых у Спартака появился солидный админресурс в лице Мутко (хоть он и краснодарец, но с детства топит за Спартак). Пример. Был такой судья Роман Усачев. Ошибся не в пользу Спартака (а в пользу Зенита). Мутко распорядился дисквалифицировать. Глава судейского корпуса исполнять отказался и ушел в отставку. Но следующий взял под козырек. Теперь судьи Усачева больше нет не только в РФПЛ, но и в ФНЛ, и даже в ПФЛ.

      -7
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      Рейтинг: +74

      краббб > Соа́рес де Мора́ис 26 ноября 2016, 22:13

      не обращай внимания им только и остается лаять)

      -3
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Соа́рес де Мора́ис 26 ноября 2016, 22:19

      Я насчитал 3 ЖК не выданные игрокам Спартака за срыв атаки. 2 из них одному игроку. Конечно, ваши комментаторы дружно визжали, что там игрок Терека первый нарушал, и судья ошибся в пользу Терека, но мы же не слепые.

      3
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > краббб 26 ноября 2016, 22:21

      Я вообще-то за Спартак болел и рад что ваши выиграли, но мне не понравилось судейство. Особенно по сравнению с тем как судят ВСЕ остальные матчи в Грозном.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Соа́рес де Мора́ис 26 ноября 2016, 22:24

      Может я и неправ, сейчас буду пересматривать...

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 26 ноября 2016, 21:08

      Всех с победой!
      Вперед Спартак!!!

      4
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 26 ноября 2016, 21:03

      все как полагается взяли свое , игра валидольная... но на ноль , бомжекони завидуйте молча, в этом сезоне ваша участь -молчать

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 20:59

      С победой братцы!!!

      5
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 26 ноября 2016, 20:56

      как символично итальянец во главе Спартака! древнеримская легенда ожила!!

      6
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