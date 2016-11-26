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    РФПЛ. «Локомотив» на последних минутах упустил победу над «Уралом»

    В матче 15-го тура РФПЛ «Локомотив» у себя дома упустил победу над «Уралом» – 1:1. «Шмелей» от поражения спас гол Артема Фидлера.

    Таким образом, московский клуб набрал 17 очков и остался на 11-й позиции в турнирной таблице. «Урал», имеющий в активе 11 баллов, находится на 13-м месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пейчинович, 86; 1:1 – Фидлер, 90+2.

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш (Михалик, 90), Ал. Миранчук (Шкулетич, 75), Самедов, Касаев (Галаджан, 59), Майкон.

    Урал: Заболотный, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Павленко, Чантурия (Хозин, 59), Ставпец (Коробов, 46), Павлюченко, Лунгу.

    Предупреждения: Чорлука, 44; В. Денисов, 51 – Ставпец, 8; Павленко, 43.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 18:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 27 ноября 2016, 11:20

      Просто непруха какая то(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 27 ноября 2016, 00:46

      ...просто не повезло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 26 ноября 2016, 21:10

      Бл.... ну сколько можно уже серия "ничья - проигрыш - ничья". Десять лет в омуте.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 ноября 2016, 19:23

      Семин собрался на досрочную пенсию

      0
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      Рейтинг: +42

      Поллитра 26 ноября 2016, 19:19

      Сколько бревен в команде,Шкулетич такой момент засрал.С низами уже не могут выграть.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 ноября 2016, 18:55

      Семин за...ал уже.Пиз....уй ка ты на пенсию.

      0
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