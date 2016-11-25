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    Футболисты «Коломны» прошли проверку на детекторе лжи. Матч с «Солярисом» не был договорным

    Российский футбольный союз завершил расследование обстоятельств матча 16-го тура ПФЛ зоны «Запад» между «Коломной» и «Солярисом» (0:6).

    «Рабочая группа РФС-ПФЛ провела полноценный анализ – не только опросив игроков и тренеров и запросив данные букмекерских контор. Но и впервые в истории российского футбола был проведен анализ на детекторе лжи. В результате сделано заключение – признаков влияния на результат не выявлено», – говорится в сообщении.

    Напомним, ранее главный тренер «Коломны» Александр Бодров обвинил своих игроков в «сдаче» матча «Солярису». Специалист предполагал, что его подопечные играли на ставках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 14:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 25 ноября 2016, 16:34

      Детектор почти невозможно наебать. Видимо игроки соляриса просто днище

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 ноября 2016, 15:19

      А в РФПЛ просто комиссию собрали и распустили)

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