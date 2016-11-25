Призовой фонд Кубка конфедераций-2017 составит 20 миллионов

Общий призовой фонд Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году, составит 20 миллионов долларов.

Победитель турнира получит 4,1 миллиона, серебряный призер – 3,6 миллиона, команда, занявшая третье место, – 3 миллиона. Полуфиналистам достанутся призовые в размере 2,5 миллиона. Сборные, которые не смогут преодолеть групповой этап, получат по 1,7 миллиона.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Жеребьевка турнира состоится завтра и начнется в 18:00 по московскому времени.