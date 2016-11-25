Исинбаева: «ЧМ-2018 – возможность для России показать, что и как нужно делать, чтобы добиваться побед»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева подчеркнула, что чемпионат мира-2018 поможет развить детский спорт в России.

«Я являюсь неотъемлемой частью чемпионата мира, так как принимала участие в нашей заявке. Для меня это огромная честь и ответственность. В нашей стране будет событие, за которым будет следить весь мир. Для нас чемпионат мира – огромная возможность развить футбол в нашей стране, показать, что и как нужно делать, чтобы добиваться побед. А также возможность развивать детский спорт», – заявила Исинбаева.

Известная легкоатлетка также поделилась ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций в Казани, в которой она примет участие.

«Я чувствую себя достаточно комфортно: футбол и легкая атлетика достаточно похожи. Надеюсь, в субботу мы сделаем кому-то хорошо».