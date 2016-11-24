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    Футболисты «Томи» не будут бойкотировать матч против «Крыльев Советов»

    Футболисты «Томи» в преддверии матча 15-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» провели встречу с болельщиками. Поклонники команды поблагодарили игроков за выездной матч в Грозном с «Тереком», где, несмотря на сложную финансовую ситуацию и прочие проблемы, футболисты томского клуба проявили настоящий бойцовский характер и добились ничейного результата в поединке с соперником из группы лидеров чемпионата.

    Болельщики попросили футболистов с таким же настроем провести и принципиальный матч 27 ноября в Самаре с местным коллективом, который является одним из основных конкурентов «Томи» в борьбе за выживание. Игроки, со своей стороны, сказали, что не намерены бойкотировать матч в Самаре из-за многомесячных невыплат зарплаты, и настраиваются на самую серьезную борьбу за победу в ключевом матче.

    Источник: ФК «Томь»

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    24.11.2016 19:25
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