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    Полузащитник «Локомотива» Баринов готов биться, чтобы попасть в сборную России

    20-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своих шансах на попадание в сборную России на чемпионат мира-2018. По словам футболиста, он готов биться, чтобы попасть в национальную команду.

    «Шансы есть всегда. Для начала надо играть в своем клубе. Постоянно. В каждом матче. По 90 минут. А потом уже смотреть: видит ли меня тренер сборной России в составе. Но все зависит от меня. Я готов биться.

    Конечно, слежу сейчас за нашей сборной. Смотрю каждый матч. Хорошо, что начался процесс омоложения команды. Пока немного не хватает сыгранности, но это нормально – к 2018 году должны исправить этот момент», – сказал футболист.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.11.2016 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 ноября 2016, 20:24

      Увидев первые слова заголовка "Полузащитник «Локомотива» Баринов...", подумал, что в Спартак переходит... :)

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > mdu86 25 ноября 2016, 00:09

      Читаешь мысли...

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    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 24 ноября 2016, 19:57

      Он еще в рассоле маринуется, гуляй поц

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