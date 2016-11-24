Мутко: «Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет»

Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что строящийся в Санкт-Петербурге стадион «Крестовский» будет сдан в срок. По мнению спортивного функционера, реализация данного проекта проходит без серьезных проблем.

«Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет. Арена находится на завершающей стадии строительства. К этому стадиону приковано большое внимание прессы, поэтому каждый недочет становится достоянием аудитории. Нет никаких сомнений, что он будет готов вовремя и станет одним из лучших», – заявил Мутко.