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    Мутко: «Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что строящийся в Санкт-Петербурге стадион «Крестовский» будет сдан в срок. По мнению спортивного функционера, реализация данного проекта проходит без серьезных проблем.

    «Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет. Арена находится на завершающей стадии строительства. К этому стадиону приковано большое внимание прессы, поэтому каждый недочет становится достоянием аудитории. Нет никаких сомнений, что он будет готов вовремя и станет одним из лучших», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2016 18:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 24 ноября 2016, 19:06

      Как в шлягере Утесова - Все хорошо,все хорошо!

      0
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 24 ноября 2016, 18:35

      Нет стадиона - нет проблем. Они начнутся в процессе эксплуатации.

      0
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 24 ноября 2016, 18:22

      Мудко-ни каких проблем при отмывание денег нет в Санкт-Петербурге.

      -1
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