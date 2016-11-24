Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шикунов: «В глубине души «Ростову» хотелось отмазаться за 0:5 от «Баварии» в Мюнхене»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал успех клуба в матче с «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Для российской команды эта победа стала первой на групповом этапе турнира.

    «Мы еще понять не можем, что случилось. Неординарное событие. Вспоминаем, что со «Спартаком» не могли обыграть «Баварию». Не можем вспомнить, кто из наших клубов их обыгрывал. Такие результаты, как в первом матче, хочется скорее забыть. В глубине души хотелось отмазаться.

    Но понимая, что это «Бавария», тяжело это было. Даже думать об этом тяжело было. Приняли участие в победе все. Вся команда выложилась на 150 процентов. Это было, может, нереально, но мы превратили это в реальность. Не можем предположить, насколько цена Азмуна изменилась через полчаса после матча. То, что он проявил себя в матче с «Баварией», — это уже показатель.

    Не было Нойера? Это их проблемы, не наши. Мы за себя рады. Может, нам повезло, что он не сыграл. А, может, и нет. Кто его знает. В раздевалке была радость, но ребята до конца не смогли переварить, что произошло. Я это видел. Они посмотрят повтор, завтра прочитают что-то, осознают. Это серьезное достижение. Победа для рейтинга УЕФА.

    Долго разговаривали с Бердыевым в раздевалке, там и губернатор зашел поздравить, руководители. Бердыев как всегда говорил о том, что дальше делаем, как дальше двигаемся. Курбан Бекиевич в своем стиле. Он движется каждый день вперед. В любом случае нам эта победа не гарантирует даже места в Лиге Европы. Все равно в Эйндховене нужно отбиваться.

    Не хочется в этот день поднимать вопрос с долгами. Но на сегодняшний день ситуация в «Ростове» лучше, чем в последние пять лет. Хочется всегда лучше, но на сегодняшний день вот так», — сказал Шикунов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2016 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 ноября 2016, 19:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да слила Бавария, ничего особенного

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      ASR77 > Аристократ Олжик 29 ноября 2016, 19:10

      почему же ? рни просрали этим 1 место в группе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 24 ноября 2016, 18:27

      давно не видел российскую команду с такой силой воли.респект и уважуха Ростову

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Zebrik 24 ноября 2016, 18:07

      Зенит в Кубке УЕФА драл Баварию как сидорову козу!))
      Теперь и Ростов победил! Молодцы, парни!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Dizzel79 24 ноября 2016, 17:23

      Молодцы, все игры играют от души, не то что ЦСКА на отъеб.......сь, зажрались гады...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Dizzel79 24 ноября 2016, 21:58

      ЦСКА не зажрались, а состарились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 24 ноября 2016, 17:16

      Ye 3:2 нормально отомстили

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 24 ноября 2016, 17:11

      Очень хотелось бы, чтобы этот коллектив зимой, а потом и после сезона не растащили. Такой "Ростов" нам нужен в чемпе однозначно.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11