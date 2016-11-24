Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список из игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста недели Лиги чемпионов. В списке значатся имена восьми спортсменов, представляющие разные клубы.

На звание претендуют Лионель Месси («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Марек Гамшик («Наполи»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Рияд Марез («Лестер») и Рафаэль Варан («Реал»).

Победитель в голосовании будет определен 25 ноября.