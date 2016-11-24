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    Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список из игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста недели Лиги чемпионов. В списке значатся имена восьми спортсменов, представляющие разные клубы.

    На звание претендуют Лионель Месси («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Марек Гамшик («Наполи»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Рияд Марез («Лестер») и Рафаэль Варан («Реал»).

    Победитель в голосовании будет определен 25 ноября.

    Источник: УЕФА

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    24.11.2016 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 ноября 2016, 16:37

      Месси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 ноября 2016, 16:00

      А Чалов где?

      0
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