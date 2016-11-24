«Ростов» стал первой командой с сезона-2003/04, выигравшей в Лиге чемпионов с крайне низким показателем по точности передач

«Ростов» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Баварию» (3:2). Российский клуб за встречу совершил 52,5% точных передач. Это первый случай с сезона-2003/04, когда команда с таким низким показателем побеждает в матче данного турнира.

«Бавария» же впервые за последние шесть розыгрышей Лиги чемпионов дважды уступила на групповом этапе.