«Ростов» стал первой командой с сезона-2003/04, выигравшей в Лиге чемпионов с крайне низким показателем по точности передач

Специально зашёл в эту новость, чтоб посмотреть, что там за команда была в сезоне 2003-2004. Но где там -- это совершенно секретная информация же...
«Ростов» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Баварию» (3:2). Российский клуб за встречу совершил 52,5% точных передач. Это первый случай с сезона-2003/04, когда команда с таким низким показателем побеждает в матче данного турнира.
«Бавария» же впервые за последние шесть розыгрышей Лиги чемпионов дважды уступила на групповом этапе.