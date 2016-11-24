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    «Ростов» стал первой командой с сезона-2003/04, выигравшей в Лиге чемпионов с крайне низким показателем по точности передач

    «Ростов» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Баварию» (3:2). Российский клуб за встречу совершил 52,5% точных передач. Это первый случай с сезона-2003/04, когда команда с таким низким показателем побеждает в матче данного турнира.

    «Бавария» же впервые за последние шесть розыгрышей Лиги чемпионов дважды уступила на групповом этапе.

    Источник: Twitter

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    24.11.2016 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      tootoo 24 ноября 2016, 18:35

      Специально зашёл в эту новость, чтоб посмотреть, что там за команда была в сезоне 2003-2004. Но где там -- это совершенно секретная информация же...

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