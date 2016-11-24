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    Уткин: «Аджоев должен стать президентом РФС. Эта организация может предстать собранием фриков»

    Известный комментатор Василий Уткин отметил нелогичность при выборе руководителей РФС. По мнению журналиста, следующим главой союза должен стать нынешний президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев.

    «Гурам Аджоев должен быть следующим президентом РФС. Там все идет естественным образом к тому, чтобы эта организация предстала собранием фриков. Раньше там был один так называемый «больной родственник». Человек из хорошей семьи – папа, мама и все друзья, но он один… куда его девать? И тоже ищут ему какое-то дело. Так Сергей Фурсенко в РФС попал. Я не хочу сказать, что он был больной, это типаж так называется», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    24.11.2016 13:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 14:48

      опять чел после бодуна, а тот кто его тут печатает те под кйфом

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 ноября 2016, 14:39

      Я согласен , семью надо продвигать а не футбол.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 ноября 2016, 14:06

      Уткин сам давно болеет и этого не замечает.

      -3
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