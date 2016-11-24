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    Кириченко: «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко пообщался с журналистами после встречи с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что российская команда праздновала сенсационную победу со счетом 3:2.

    «Секрет успеха в очень упорной работе – и главного тренера, и помощников, и футболистов. Это действительно великая победа в истории «Ростова». Ее всегда будут вспоминать. Выиграть у одного из лучших клубов мира — это дорогого стоит. «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыграли.

    Наши ребята продолжали гнуть свою линию, и это дало свои результаты. Я бы отметил всю команду. В таком матче очень важно, чтобы ни один игрок не выпадал. Потому что этот мировой топ-клуб наказывает за малейшие ошибки», – приводит слова специалиста «Национальная служба новостей».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 11:38
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -92

      Raxor 1 декабря 2016, 20:00

      Бердыев вновь создал повод для восхищения! а по матчу, кажется баварие он был не нужен, а ростову очки ой как нужны и именно в последнем туре решится судьба ростова.

      -1
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 29 ноября 2016, 22:44

      просто красавцы и все!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 ноября 2016, 17:21

      "за ростовскую братву,за верность дому своему...!"

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 24 ноября 2016, 17:17

      Слуцкий с Березуцким и другими должен приехать к Бердыеву и конспектировать,как выигрывать надо

      1
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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 24 ноября 2016, 14:03

      Единственная команда, за которую не стыдно...

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Tlekhugov 26 ноября 2016, 01:15

      В смысле не стыдно? Остальные обсираются или вы болельщик Ростова?)

      0
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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov > Йогурт Мэн 26 ноября 2016, 12:16

      Не стыдно, в прямом смысле...

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 ноября 2016, 13:26

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 24 ноября 2016, 13:19

      Перед началом турнира, я писал, что за Ростов точно не будет стыдно, но в победу над Баварией все-же верил мало. Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 24 ноября 2016, 12:45

      ..и спасибо не приехавшему Нойеру..

      5
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 24 ноября 2016, 12:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спору нет !! Ростов молодцы! но 70 мин из 90 просидеть у себя на половине и выпихивать на центр мяч и говаривать что Бавария провалилась -Бред !! если Кириченко так мог высказаться то он сам провалился как тренер !!! а хотя он и так не тренер=)

      -7
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 > serega86ru 24 ноября 2016, 13:15

      Счет на табло.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > serega86ru 24 ноября 2016, 14:33

      По твоему Ростов должен был в открытую играть с Баварией??Ты наверное в футболе вообще ни разбираешься!Для такого гранда как Бавария,проиграть Ростову-это провал.Прежде чем писать,нужно немного головой думать.Сыграл Ростов просто великолепно,браво!!

      2
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > джон базелон 24 ноября 2016, 16:43

      Разбираюсь не разбираюсь? головой думать не думать!!? да лучше не разбираться как я . чем разбираться как ты!!!!! ты видимо тренер от бога!!!!!!!! если приятно смотреть такой футбол ,то удачи!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > sochi-2013 24 ноября 2016, 16:46

      0:5 =) когда ростов слил тоже писал счет на табло ??

      -2
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      Рейтинг: +520

      Boozman > serega86ru 24 ноября 2016, 18:33

      Назови соперников, которые были на несколько голов ниже классом с Баварией и при этом играли с ней все 90 минут в открытый футбол. У нас ни одна команда в чемпионате не выдержит весь матч в таком темпе против таких команд, играющих 1 номером в контроль мяча. А по поводу 5-0 для сельпо в первом матче, обрати своё драгоценное внимание на то, что все первые матчи в ЛЧ сельпо играл тяжело, так как на себе ещё не прочувствовал соперника (первый матч с Андерлехтом тяжёлая ничья, на выезде 0-2, первый матч с Аяксом 1-1, ответный дома 4-1, первый матч с Атлетико 0-1, в ответном могли ничью зацепить)

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      Рейтинг: +187

      teodogat > Boozman 24 ноября 2016, 20:19

      Я тебе назову одного соперника... 4 года назад белорусский БАТЭ обыграл Баварию 3:1, и это было начало группового турнира ЛЧ, 2-й тур, и Бавария тогда играла основным составом с основным вратарем и дело было в октябре, мороза не было, поле было более менее привычное, да и Рибери был на 4 года моложе и Кроос еще был в составе Баварии а не в Реале, а самое главное что в том сезоне Бавария потом выиграла ЛЧ.

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      Рейтинг: +520

      Boozman > teodogat 24 ноября 2016, 21:50

      Мм, БАТЭ типа весь матч от первой и до последней минуты прессовал Баварию на её половине, не давая продыху. Да да. Каждый играет в меру своих возможностей. И то, что у нас в РФПЛ все пешком ходят, а потом охреневают в Европе - тому показатель. По-твоему весь вчерашний состав Баварии был полное днище и сплошная молодёжка? Дуглас Коста, Левандовски, Лам, Боатэнг, Рафинья, Бернат, Батштубер, молодой Санчеш. Потом на замену вышли Мюллер и Хуммельс. Они по-твоему третий сорт?

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      Рейтинг: +274

      Berikosha 24 ноября 2016, 12:23

      Молодцы

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