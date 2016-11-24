С момента перехода в «Реал» Бэйл получил 15 травм

Интересно, когда это Реал обыграл Спортинг 2-0??? Что-то я не припомню таких событий...
Статисты подсчитали, сколько раз хавбек мадридского «Реала» Гарет Бэйл получал травмы с момента перехода в испанский гранд, который состоялся в 2013 году.
Выяснилось, что валлиец за этот отрезок времени был травмирован 15 раз.
Напомним, что последнее повреждение Бэйл получил в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:0). Из-за травмы хавбек рискует пропустить матч 14-го тура Примеры с «Барселоной», который состоится 3 декабря.