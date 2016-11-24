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    С момента перехода в «Реал» Бэйл получил 15 травм

    Статисты подсчитали, сколько раз хавбек мадридского «Реала» Гарет Бэйл получал травмы с момента перехода в испанский гранд, который состоялся в 2013 году.

    Выяснилось, что валлиец за этот отрезок времени был травмирован 15 раз.

    Напомним, что последнее повреждение Бэйл получил в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:0). Из-за травмы хавбек рискует пропустить матч 14-го тура Примеры с «Барселоной», который состоится 3 декабря.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.11.2016 10:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 ноября 2016, 14:26

      Интересно, когда это Реал обыграл Спортинг 2-0??? Что-то я не припомню таких событий...

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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 11:54

      да он и в АПЛ частенько по пол года пропускал

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > Garrincha58 24 ноября 2016, 12:03

      Да,даже в начале карьеры и тут много факторов воедино складываются,нельзя сказать что он "хрустальный"какой-то или подвержен травмам,скорее его манера игры располагает к такому,частые единоборства,из которых он к слову чаще выходит победителем,чем тот же Роналду к примеру.Он боец,что свойственно валлийскому футболу,духу

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