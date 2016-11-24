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    Экс-футболист «Манчестер Сити» рассказал о сексуальных домогательствах со стороны детского тренера

    Бывший форвард «Манчестер Сити» Дэвид Уайт обвинил своего бывшего детского тренера в сексуальных домогательствах.

    Таким образом, 49-летний Уайт стал четвертым футболистом, который сделал аналогичное заявление. О сексуальном домогательстве со стороны детского тренера «Крю Александры» Барри Беннелла ранее сообщали Энди Вудворд, Стив Уолтерс и Пол Стюарт, которые играли вместе с Уайтом. Напомним, что по итогам расследования наставника приговорили к двум годам лишения свободы.

    «По ряду причин я в течение почти двух десятилетий хранил эту тайну от своей семьи и друзей. Обстоятельства заставили меня перестать молчать и все рассказать. Я пришел к выводу, что действия Беннелла повлияли почти на каждое событие в моей жизни», — заявил Уайт.

    Источник: BBC

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    24.11.2016 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 ноября 2016, 13:55

      Да, не приятно.. Там у вас педиков хватает с лихвой..

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