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    Каррера выразил доверие Реброву

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доверяет вратарю Артему Реброву. Как сообщает источник, именно этот голкипер останется первым номером команды в этом сезоне, несмотря на переход в стан красно-белых голкипера Александра Селихова.

    Отмечается, что между Каррерой и Ребровым состоялся диалог, в ходе которого наставник заверил футболиста в том, что текущий сезон он намерен завершить с теми вратарями, которые были в его распоряжении.

    Напомним, что контракт с Селиховым был подписан на этой неделе.

    Источник: Известия

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    24.11.2016 08:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 ноября 2016, 10:27

      Как -то задолбали уже эти "источники"

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 24 ноября 2016, 17:31

      Селихова в аренду Амкару, Песьякова продать весной, на следующий год уже смотреть по еврокубкам как и че)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 ноября 2016, 14:32

      Если рук-во и правда не поговорило с Каррерой, то чтобы не усугублять ситуацию и Селихова не мариновать, вариант сдать его в Амкар в аренду до конца сезона, думаю будет не самой плохой идеей...

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 24 ноября 2016, 12:34

      Ребров на данный момент хорош.
      Но никто не застрахован от травм + возраст стоит иметь ввиду.
      Селихов взят на перспективу в первую очередь.

      1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 11:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребров ссыкун пришел поплакался и тренер ему пообещал ты первый но так не делается нужно в конкуренции выигрывать а не выпрашивать себе место гниловатый мужик это точно а Селихов дурак перешел в этот свинарник и свиньей останешься

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 ноября 2016, 11:43

      В любом случае эта покупка на переспективу-Ребров не молодеет.

      1
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      Рейтинг: +108

      dimsok 24 ноября 2016, 10:59

      Ребров должен до конца чемпа отыграть основным, главное, чтобы Массимо сразу определил кто первый, а кто второй, у вратарей это очень ВАЖНО знать, что ты первый. А дальше они уже разберутся кто есть кто.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 24 ноября 2016, 10:41

      Руки прочь от Реброва!

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 24 ноября 2016, 10:06

      После зимнего перерыва однозначно селихов будет основным

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > dimon2602 24 ноября 2016, 11:57

      Думаю, что не будет. Ребров ничем не хуже, и опытнее.

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 24 ноября 2016, 10:03

      да пока ребров должен быть первым.

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