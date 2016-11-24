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    Сарри: «Наши игроки сегодня не отличались особым старанием»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо» (0:0).

    «Наши игроки сегодня не отличались особым старанием.Могло создаться впечатление, что ничья и победа для них – равнозначные результаты. Одним словом, воли к победе у нас сегодня не было.

    Мы не можем быть рады таким результатам, но если говорить об игре, то я могу быть довольным – мы хорошо играли во всех последних домашних матчах. Особенно, это касается нашей обороны», – сказал Сарри в интервью dynamo.kiev.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 07:47
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