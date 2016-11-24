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    Лига Чемпионов. «Барселона» победила «Селтик» благодаря дублю Месси, «Манчестер Сити» не смог обыграть «Боруссию» М

    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Селтик» благодаря дублю Лионеля Месси. В другой встречи группы С менхенгладбахская «Боруссия» и «Манчестер Сити» победителя не выявили.

    Таким образом, «Барселона» обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. «Манчестер Сити» также вышел из группы C со второго места. Менхенгладбахская «Боруссия» обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы. «Селтик» потерял шансы на игру в еврокубках весной.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа С. 5-й тур.

    Селтик – Барселона – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Месси, 24; 0:2 – Месси, 55 (с пенальти)

    Боруссия М – Манчестер Сити – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Раффаэл, 23; 1:1 – Силва, 45.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 00:38
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