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    Бубнов считает, что «Ростов» заставил ошибаться «Баварию»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче группового этапа Лиги чемпионом между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:2.

    «Я говорил о том, что «Ростов» может отобрать очки у «Баварии». Ростовчане играли дома, вышли на этот матч в оптимальном составе и, конечно, очень серьезно настроились. У «Баварии» же, в свою очередь, наоборот, было немало трудностей из-за большого количества травмированных. В итоге же у мюнхенцев были проблемы как в игре в обороне, так и в атаке. И если бы сам «Ростов» поаккуратнее и повнимательнее отработал в защите, от такой «Баварии» он мог бы пропустить и меньше.

    При этом в мюнхенском клубе все равно отнеслись к матчу очень профессионально. С одной стороны, «Бавария» все равно не стала бы убиваться, тем более, играя в такую погоду — в команде, конечно, держат в голове предстоящие непростые игры в национальном чемпионате и понимают, что с таким количеством травмированных будет очень непросто. Ведь игра с «Ростовом» все-таки не была для мюнхенцев вопросом жизни и смерти! Но, с другой стороны, никакой речи о недонастрое, недооценке соперника и пренебрежительном отношении тоже не было. Да, «Бавария» ошибалась по ходу встречи, но ошибаться ее заставлял ее противник. Команда пропустила голы со штрафного и с пенальти, а первый мяч так и вовсе привезла сама себе. Кроме того, «Ростов» не позволил ничего создать Роберту Левандовскому, что тоже очень важно. Но, конечно, если бы «Бавария» сыграла понадежнее в обороне, то она бы точно не проиграла.

    «Ростов» же провел очередной матч в свойственному ему стиле. Команда рассчитывала на успешные контратаки, и на этот раз результат хороший, ведь и процент реализации у ростовчан был очень большой. Правда, все равно помимо голевых было и еще несколько нереализованных опасных моментов», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    24.11.2016 00:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +176

      gencha19 24 ноября 2016, 17:26

      Такому эксперту место возле параши.

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 24 ноября 2016, 11:10

      Бубен,пытается примазаться к победе Ростова..Перед жеребьевкой говорил,что Ростов проиграет все шесть матчей,а теперь :" Я говорил о том, что «Ростов» может отобрать очки у «Баварии»"..Вот такие "эксперты"..

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 ноября 2016, 11:03

      Просто Ростов сыграл лучше Баварии)))

      0
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 24 ноября 2016, 05:17

      Ростов молодцы!

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 24 ноября 2016, 02:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Огорчу..............Баварии было плевать на этот матч , они чётко знали что будут играть в лиге чемпионов дальше не зависимо от этого матча , да и состав увы был совсем не идеален..........

      -5
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      Рейтинг: +702

      19element87 > ВЛАДИВОСТОК 24 ноября 2016, 06:55

      Состав у них был нормальный, одного только ноера не хватало, а на матч им уж точно было не наплевать, им нужно было первую строчку в группе занимать, но увы теперь им этого не видать!!!! Ростов с победой, Россия ВПЕРЁД!!!!

      2
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      Рейтинг: +2635

      АЛЕКС 58 > 19element87 24 ноября 2016, 08:32

      Ты не прав!Было-бы наплевать,не устраивали такой штурм в конце!

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      Рейтинг: +702

      19element87 > АЛЕКС 58 25 ноября 2016, 07:33

      а я не писал что им было наплевать!!! Прочитай внимательно!!!

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      Рейтинг: +2635

      АЛЕКС 58 > 19element87 25 ноября 2016, 08:28

      Извини,коллега.Я отвечал Владивостоку

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      Рейтинг: +702

      19element87 > АЛЕКС 58 25 ноября 2016, 11:04

      да норм, бывает!!!)))

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 ноября 2016, 01:20

      Ростов - Мужики!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 ноября 2016, 01:08

      Ростов молодцы!

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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 24 ноября 2016, 00:30

      Бубнов всё знает

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 ноября 2016, 00:27

      ростов красавцы

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      Рейтинг: +49

      melnicn 24 ноября 2016, 00:18

      Class!!!

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