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    Ерохин: «Ростов» отдал все силы в матче против «Баварии»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал победу в рамках группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). По словам футболиста, команда полностью выполнила установку тренера на игру.

    «Мы отдали все силы, и сейчас эмоций вообще нет. Придет осознание позже. Полностью выполнили тренерскую установку, забили три гола «Баварии», хотя это мало кому удается. Все молодцы. Мы сегодня действовали четко. «Бавария» устроила навал в конце, а так не особо много было у них моментов. Вся команда выложилась, и отсюда такой результат. Конечно, было бы приятно забить самому в конце, но я рад за команду и за каждого, кто забил.

    После первого матча в Мюнхене в нас мало кто сегодня верил. Говорили, что максимум – это ничья, но результат на табло. Думаю, вся страна сейчас рада. Будем цепляться за свой шанс играть в Лиге Европы», – сказал хавбек в эфире программы «Все на футбол!».

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2016 22:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      fan pfc-cska moscow 24 ноября 2016, 00:05

      да, все игроки устали, но оно того стоило, спасибо вам ребята)))

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 23:21

      Это того стоило.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 22:33

      Саня спасибо за игру! Бились как могли и выстояли! Да может быть не шибко красиво играли, но спасибо за волю и желание! Такого настроя у нашей сборной нет вот

      3
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      Рейтинг: +69

      Denros > Фан666 23 ноября 2016, 22:37

      Да нормально играли,шансов у Баварии было с горстку.Так что всех болел Сельмаша поздравляю!!!

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