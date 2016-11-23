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    Председатель совета директоров «Локомотива»: «Незаменимых футболистов нет»

    Вице-президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак» полузащитников железнодорожников Алексея Миранчука и Александра Самедова.

    «История очень простая: из любой команды в любой момент может уйти любой игрок. Слухи про конкретные переходы не имеет смысла обсуждать в принципе, если их кто-то запускает, значит, это кому-нибудь нужно. Каждый вменяемый человек понимает, что слухи есть слухи. «Спартак» вот комментирует слухи об уходе главного тренера, завтра кто-нибудь скажет, что уходит главный тренер сборной – это полный бред.

    Я живу внутри коллектива и никаких конфликтов не вижу. Если существуют какое-то напряжение между тренером и любым игроком – я не говорю о Самедове, а вообще – то это значит, что игрок либо не выполняет установки тренера, или недостаточно отдается на поле. Это первое. А во-вторых, незаменимых у нас нет», – сказал функционер.

    Источник: ТАСС

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    23.11.2016 19:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 ноября 2016, 15:22

      Лет 15 назад никто не обращал внимания ни на слухи, ни на ориентацию игроков. Все смотрели футбол и отдачу игроков на поле. И вообще, верьте только фактам. Желательно тем, что видите своими глазами

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 23 ноября 2016, 22:27

      > Я живу внутри коллектива и никаких конфликтов не вижу
      Пацталом :)))
      Это говорит вице-президент РЖД, председатель совета директоров.
      На предыдущем месте работы (лавочка >1000 человек) гендиректор тоже считал, что "живёт внутри коллектива" и что точно знает, что там внизу, ни мало не смущаясь тем, что информация до него доходит по цепочке как минимум из 3 человек.

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