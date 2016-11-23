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    Джанаев, Мевля и Азмун сыграют с первых минут матча против «Баварии»

    Стали известены стартовые составы команд на предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    «Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Медведев, Терентьев, Препелицэ, Думбия, Эзатолахи, Байрамян, Григорьев.

    «Бавария»: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг, Рафинья, Алькантара, Саншеш, Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

    Запасные: Штарке, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алонсо, Мюллер, Грин.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2016 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 ноября 2016, 19:58

      Есть шанс, в Ростов верю больше чем в ЦСКА (более цельная команда)Азмун и Полоз забьют.

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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 23 ноября 2016, 19:37

      Это хорошо

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