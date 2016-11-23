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    Кокорин: «Зенит» – топовый клуб, самый сильный в России»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии в преддверии матча с «Маккаби», а также подчеркнул, что на данный момент петербургский клуб – самый сильный в России.

    «У меня был небольшой ушиб после последней игры, поэтому мы решили сбавить нагрузку, из-за этого сегодня тренировался индивидуально. Нет ничего серьезного.

    Если я прибавил, то только рад, это моя работа, я перешел на уровень выше, «Зенит» — это топовый клуб, чувствую себя здесь хорошо, только рад приносить пользу этой команде. Про «Динамо» ничего не могу сказать плохого, но, перейдя в «Зенит», понял, что на данный момент это самый сильный клуб в России», – заявил Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 18:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +427

      policepnz 24 ноября 2016, 09:22

      Ростов Зенит 2:0 конечно, Азмун, Полоз))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 24 ноября 2016, 01:02

      Кока по ходу головой тронулся, наверно что-то не то покурил или шампуня как всегда нахлебался)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 ноября 2016, 23:06

      Приезжай в Ростов, проверим твой уровень! Таких как ты, в Советское время за нарушение спортивного режима в 3 шеи гнали! Игруля!

      2
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      Рейтинг: +196

      Deadlord 23 ноября 2016, 22:21

      Он наверно хотел сказать Ростов.Там оговорка просто)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon > Deadlord 23 ноября 2016, 22:57

      Зенит самый синий в России!!!А Ростов самый сильный!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 23 ноября 2016, 22:17

      Он хотел сказать там самые богатые))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 23 ноября 2016, 22:06

      чо куришь буратино?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 23 ноября 2016, 21:37

      завтра посмотрим

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 23 ноября 2016, 21:34

      Действующий чемпион - цска, лидер розыгрыша - Спартак... В каком месте бомжи - сильнейшие? ))

      0
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      Рейтинг: +25

      Маэстро3440 23 ноября 2016, 21:25

      хахха, а он самый сильный игрок бля..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      111ax 23 ноября 2016, 19:50

      кококо

      5
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