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    ВТБ выделит «Динамо» 10 миллионов

    Банк ВТБ в 2017 году выделит московскому «Динамо» финансирование в размере 10 миллионов евро. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя банка, член совета директоров бело-голубых Василий Титов.

    «Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование «Динамо». В следующем году мы выделим клубу 10 миллионов евро. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень». – заявил Титов.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» вылетело из РФПЛ. На данный момент московская команда уверенно лидирует в ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    23.11.2016 15:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 ноября 2016, 14:27

      Скоро стадион откроют,паразиты просто так от Динамо не отвяжутся!)

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 24 ноября 2016, 16:02

      Конечно это не много, но многие клубы РФПЛ и такого не имеют.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 ноября 2016, 05:16

      Это процентов 15 от долгов Динамо, не хватит.

      0
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 23 ноября 2016, 15:51

      У Динамо всегда такие проблемы, то ли через чур до хрена бабла и его сорят направо и налево, то наступает период голодухи, когда разбегаются все футболисты.
      Что то посередине это не вариант ))

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