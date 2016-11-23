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    Дзагоев: «ЦСКА должен был обыгрывать «Байер». За такую игру нам не стыдно»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев остался разочарован итоговым результатом домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1). Напомним, что ничья лишила армейцев шансов на выход в плей-офф турнира.

    — Конечно, мы могли рассчитывать на более хороший результат. Судя по игре и моментам — должны были выигрывать. Можно сказать, что нам не стыдно за эту игру.

    — Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?

    — Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.

    — Какие коррективы были внесены в перерыве, за счет чего удалось игру переломить? Может, помогли болельщики?

    — Согласен, поддержка была сумасшедшей, как и на всех матчах. У нас появилась своя домашняя арена, здесь отличная акустика. Спасибо за сильную поддержку, но мы их не порадовали тремя очками.

    — У тебя был момент, где был зафиксирован офсайд, но ты все равно огорчился, что не попал в дальний угол...

    — Да, расстроился, должен был забивать, хоть и подняли офсайд. Но больше обидно за тот момент, после которого я заменился. Там можно было намного лучше распорядиться мячом, подрабатывать под левую, выходить в центр и пробивать правой. Я принял неудобно и пробил неудачно.

    — Ты сыграл 80 с небольшим минут. Хватало сил или это была вынужденная мера?

    — В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело. Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.

    — У армейцев есть шансы на попадание в Лигу Европы. Как это мотивирует перед матчем с «Тоттенхэмом»?

    — В любой игре Лиги чемпионов, даже если она уже ничего не будет значить, мы выйдем играть на победу. Если же будут шансы попасть в Лигу Европы, то тем более. Постараемся в Лондоне выжать максимум.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.11.2016 13:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +18

      fan pfc-cska moscow 24 ноября 2016, 01:53

      Лишь бы все были здоровы к матчу с Тотенхемом. Тогда можно расчитывать на положительный результат.

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 23 ноября 2016, 23:01

      вот за игру ростова было не стыдно.100%

      0
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      Рейтинг: +2231

      river31 23 ноября 2016, 22:47

      Должны были, но к сожалению не срослось. К огромному сожалению....
      Будем надеется, что к 7 декабря все игроки будут в оптимальной форме, да и капелька везенья добавит нам шансов на победу.

      -1
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      Рейтинг: +11

      voyagerb 23 ноября 2016, 22:14

      Ну и кто мешал им обыгрывать

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 23 ноября 2016, 21:59

      ну в игру под названием "футбол за деньги" играют не ради ощущения стыда или его отсутствия. А за результаты и титулы.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 ноября 2016, 21:05

      Лично я не в претензии,особенно к Дзагоеву..

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 ноября 2016, 20:03

      Настрой то был а игры нет.С закрытыми глазами в пропость.

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Gullit 76 23 ноября 2016, 23:49

      еще раз матч посмотри.....

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      Рейтинг: +459

      sour12 23 ноября 2016, 19:14

      Посмотрел молодёжный матч против байера....как хорошо играли нападающие и какие голы хорошие....это я к тому что по сути есть хорошие молодые игроки, уже сейчас можно играть в премьер лиге ими вместо мёртвого или не хотящего играть траоре и странберга(к сожалению странберг вроде и старается и задатки хорошие у него, но не тянет) по 45 минут каждому молодому давать в атаке.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 23 ноября 2016, 17:34

      Ну конечно.... Пропускаем и не стыдно.... Не забиваем и не стыдно. Несколько зезонов подряд турнирное положение в еврокубках говорит само за себя

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      Рейтинг: +25029

      bset 23 ноября 2016, 17:03

      Нет в ЦСКА духа победителя... Сравнять получается, а дожать и выиграть нет... Хорошо хотя бы, что Чалов стал на поле появляться. Ждем Чернова, Васина и Гончаренко. Тогда будут изменения. Надеюсь, к лучшему

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