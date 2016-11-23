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    Безбородов признался, что совершил ошибку, назначив штрафной в ворота «Арсенала», после которого ЦСКА забил гол

    Главный арбитр матча 14-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (0:1) Владислав Безбородов признал, что совершил ошибку, назначив на 19-й минуте встречи штрафной в ворота тульской команды, который реализовал игрок армейцев Георгий Миланов.

    «Чем больше я смотрю по телевизору повтор эпизода, тем больше убеждаюсь, что там ошибка не в назначении или неназначении 11-метрового, там ошибка вообще в назначении штрафного. Игрок «Арсенала» принимает мяч боком, и его рука, которая изначально далеко от тела, при приеме мяча идет к телу. В конце концов, мяч касается игрока где-то в районе плеча, вопрос уже не стоит о нарушении, нужно было продолжить матч. На повторах видно, что ближайший соперник не среагировал на этот эпизод.

    Если бы футболист встречал мяч лицом, я бы мог посмотреть на руки, увеличивает ли он объем тела. А мяч попал в плечо, преимущества игрок не извлекает из технического приема. Поэтому я считаю, что ошибся с назначением этого штрафного. Нужно было продолжить игру», – сказал Безбородов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2016 13:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +105

      igorek25 23 ноября 2016, 16:53

      Спорное признание в ошибке назначения штрафного уводит в сторону от темы неназначения очевидного пенальти.... Хитро ))

      2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 23 ноября 2016, 16:44

      мавр сделал дело - может говорить - в следующий такой же эпизод всегда будет трактоваться в пользу сильных - потом можно опять сказать про ошибку - только почему то ошибки однобокие

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 23 ноября 2016, 15:44

      после драки кулаками не машут только жопу подтирают

      0
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      Рейтинг: +100983

      zigbert 23 ноября 2016, 15:36

      Хорошо что признал ошибку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 ноября 2016, 15:02

      А другого никто и не ожидал! Ибо ясно было что штрафной был левый и с него кони забили победный мяч! Какого хрена судьи постоянно тащат коней, то назаначая левые пендали, то левые штрафные, то отменяют чистые голы? Как они задрали. Получили на лапу, а потом типо да виноват, простите! Пидорасы!

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 23 ноября 2016, 14:06

      гол надо отменить

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 ноября 2016, 13:37

      Поздно!

      1
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