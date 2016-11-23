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    «Ростов» постарается реабилитироваться за разгром от «Баварии»

    В среду, 23 ноября, в Ростове-на-Дону состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ростов» будет принимать «Баварию» и постарается реабилитироваться за поражение от мюнхенцев в первом туре со счетом 0:5. Немцы прибыли в Россию, уже обеспечив себе выход плей-офф турнира. «Ростов» сохранит шансы занять третье место и попасть в Лигу Европы УЕФА даже в случае поражения. Однако в преддверии гостевой встречи с ПСВ в шестом туре команде Данильянца лучше не пропускать голландцев вперед в турнирной таблице.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Ростов» – «Бавария». Начало – в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 19:10
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 ноября 2016, 20:47

      Азмун умница!Вперёд Ростов.Во втором дожать.(шучу)

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      Рейтинг: +127

      2238331 > Gullit 76 24 ноября 2016, 00:53

      Дошутился!)))))))

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 23 ноября 2016, 20:03

      Генерал Мороз ,как и в1941 году,за нас ! Ростов вперёд !

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 23 ноября 2016, 19:59

      Уважаемый мной Ростов наверняка даст бой и проиграет не с крупным счетом. Где-то 1:3, 0:2. А вот на гостевой матч с ПСВ я прогноза пока не дам.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 ноября 2016, 19:54

      Ростов,желаем Вам, сегодня, настоящего чуда-обыграйте Баварию!

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      Рейтинг: +751

      justozavr > Юрий Крутько 23 ноября 2016, 22:15

      ты молился???))))))))

      0
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 23 ноября 2016, 19:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      0-4 тоже реабилитация

      -4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 ноября 2016, 19:06

      Кукуi прав . Все ставки за Баварию, в том числе и моя. Но как-же я буду рад проиграть, если это случится!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 ноября 2016, 14:10

      При большом желании Баварии, они смогут вчерашний рекорд ЛЧ по голам превзойти!

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      Рейтинг: -256

      balaton78 23 ноября 2016, 12:05

      Удачи ребята и полный стадион вам в помощь!!!

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      Рейтинг: +6715

      maior-60 23 ноября 2016, 11:50

      Считаю, что Ростов в состоянии дать немцам бой.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 ноября 2016, 11:45

      То есть разгромит Баварию!?))) Я буду только рад...

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