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    Дзагоев: «ЦСКА может играть на равных с ведущими европейскими клубами и даже переигрывать их»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итог мата пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).

    «Мы сегодня заслужили не одно очко, а три – по моментам переиграли «Байер». В первом тайме у «Байера» было преимущество, но моменты острее были у нас. Во втором тайме переиграли соперника и опять же у нас были моменты. ЦСКА может играть на равных с ведущими европейскими клубами и даже переигрывать их.

    Чалов? Молодец! Будет продолжать в таком духе, многого добьется. Головин прогрессирует с каждым матчем, с каждой тренировкой. Оба молодцы, работают!

    Нога? Не беспокоит. Осталось четыре игры, буду набирать форму», – сказал Дзагоев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.11.2016 01:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 23 ноября 2016, 10:50

      Ага может..... Только не хочет.надоело сгорать от стыда за команду.это уже тенденция что мы на протяжении нескольких лет из группы не выходим а на оборот крепко столбим за собой последним места.срам.... Блевать хочется видя такую игру

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 ноября 2016, 09:37

      слуцкий виновен выпустив тебя..чалов лучший!

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 23 ноября 2016, 09:36

      Могло

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      killerman77 23 ноября 2016, 09:17

      и именно по этому у ЦСКА три очка и последнее место в группе? пора научиться правильно оценивать себя и других, алан.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 ноября 2016, 09:06

      ...но не хочет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 23 ноября 2016, 08:12

      А Месси - может перейти в "Томь"...но не перейдет, так и ЦСКА, может обыгрывать но не обыграет )

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 ноября 2016, 07:23

      Бла-бла-бла.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 23 ноября 2016, 06:47

      Ну ну

      -2
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 23 ноября 2016, 06:28

      На каком они сейчас месте в группе ЛЧ? А сколько раз выходили из неё?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 ноября 2016, 06:23

      05 ноября 2015г,ЦСКА,в Манчестере,"хлопнул" чемпиона Англии со счётом 2:1. Или забыли,Черти..?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > за ЦСКА с 1980г 23 ноября 2016, 12:03

      Это когда Сейду Думбия забил ДВА мяча один, индивидуально, бля, без ансамбля?

      -1
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