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    Слуцкий: «И в прошлом году, и в этом были обидные поражения в ЛЧ»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).

    – Это, наверное, наша лучшая игра в Лиге чемпионов. Жаль, что не смогли воплотить преимущество в большее количество мячей. Но все равно хочу поблагодарить команду.

    – Как оцените игру Чалова, каковы кондиции Дзагоева?

    – Дзагоев провел всего две тренировки в общей группе. Замена в конце была по его состоянию. Никакого повреждения нет. Дзагоев и так себя превзошел по состоянию. Чалов не забил несколько моментов, но может занести этот матч в актив. Пока его можно слегка подхваливать.

    – Как оцените шансы ЦСКА на еврокубковую весну? И какое будущее у Траоре в ЦСКА в связи с такой игрой Чалова?

    – Чтобы понять шансы, надо дождаться результата игры «Тоттенхэма» и «Монако». Если по Чалову, то не думаю, что его игра напрямую влияет на будущее Траоре.

    – Обращали внимание на игру ЦСКА при создании офсайда?

    – Обращали, но думаю, что это не самая наша большая проблема при игре в обороне.

    – Можете назвать этот розыгрыш Лиги чемпионов самым обидным в вашей карьере в ЦСКА?

    – В том году тоже было обидное домашнее поражение от «Вольфсбурга». Поэтому и в прошлом, и в этом сезоне ситуации во многом похожи, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Добавим, что ЦСКА лишился шансов на попадание в плей-офф ЛЧ, а сохранение шансов продолжить борьбу в весенней стадии ЛЕ зависит от исхода матча «Монако» и «Тоттенхэма».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 22:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +388

      R015RK 24 ноября 2016, 13:17

      Леня, головой надо думать, а не жаловаться на ежегодные обидные поражения. Ты задрал ставить в основу черное полено, от которого мяч отскакивает как от стены. Молодежь с дубля привлекать необходимо, у тех есть интерес к игре и они будут сражаться на поле, а не отбывать номер. Короче твое вечное нытье надоело, не можешь справиться, - так уйди и не парь мозги.

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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr 23 ноября 2016, 09:15

      Странные рассуждения у Слуцкого. Ну, выиграли бы у Байера, набрали бы 5 очков, а что дальше? Кони собирались вынести Тоттенхэм на его поле? Бред.........Очевидно, что ЦСКА никуда не выйдет и это уже традиция.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 ноября 2016, 07:38

      Обидно, досадно, ну ладно!!!! Каждый год одно и то же. Что поделаешь - это наш уровень.

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 ноября 2016, 04:05

      Все поражения обидные, Слуцкий открыл америку. Говорит -ЛУЧШАЯ ИГРА . Игра оценивается в первую очередь по результату, и он нейтральный , а именно для ЦСКА-отрицательный. Создаётся впечатление , что Гинер реально не ставит задачи на выход ЦСКА из группы , войти в групповой раунд и заработать этим самым деньжат -вот его задача.Футбол как бизнес не более, и Слуцкий будет тренером, пока ЦСКА будет участвовать в групповом раунде , хоть и проигрывать., довольствуясь малым

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 ноября 2016, 03:30

      Пресс-конференция известного тренера:
      - «Тоттенхэм» - межпланетное пространство, «Байер» - медзвёздное пространство, «Монако» - вообще межгалактическое пространство! Сплошной космос! А мы не научились пока играть даже на первой космической скорости — 7,9 км/с, необходимой для выхода на орбиту вокруг Земли. И чего вы все от нас хотите? С кем играть заставляете? Нет, чтобы со школьниками из Жмеринки… Ну, на худой конец, с кондитерами из Тулы…

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 23 ноября 2016, 02:37

      Гипопотут ну будь мужиком...Уйди в отставку.Вот Газзаев всегда так делал.И кстати Газза построил эту линию обороны.

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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 23 ноября 2016, 01:15

      не обидных поражений не бывает

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 23 ноября 2016, 01:01

      По игре и в правду пожалуй лучший матч
      Только поставили чалова и практически нет передач верхом, которые не к чему хорошему не приводили это однозначно плюс чалов молодец :-)

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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 00:56

      Позор за позором. Раз невезение, другой раз... Если нет удачи, то это тенденция. Ждем матч Ростова. Те хоть сражаются.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 ноября 2016, 00:48

      и такая дребедень каждый сезон.....всё-таки коней на переправе менять надо.....

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