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    Дзагоев: «Если честно, не знаю, что там по очкам»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1). Футболист сыграл впервые после восстановления от травмы.

    «На самом деле еще в конце первого тайма поднаелся. Во втором тайме мы больше владели мячом, полностью владели преимуществом, создали много моментов. И мне было легче во второй половине встречи, так как мы были больше с мячом. Ближе к концу игры меня заменили – там уже и судороги были. Сказывается большой пропуск.

    Игра была хорошая, и мы могли рассчитывать на положительный результат. Должны были, конечно, выигрывать, если судить по моментам. В первом тайме соперник смотрелся предпочтительнее, но не могу сказать, что нас полностью задавили. И если брать конкретно моменты, то даже в первые 45 минут у нас их было больше.

    Конечно, лучше было победить. Мы всегда играем на победу, но не реализовали свои моменты. Главное – есть игра, а дальше видно будет. Если честно, не знаю, что там по очкам», – сказал Дзагоев в эфире программы «Все на футбол!».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 22:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 23 ноября 2016, 07:49

      А цифры то выучил вообще в школе он?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      NighteMare 23 ноября 2016, 00:36

      Ямщик постой не гони лошадей, бред гонишь, все знают что вы в полной опе и в очередной раз опозорились, рассказывает тут басни Крылова

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 23:52

      По очкам вы в жопе полной

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 ноября 2016, 23:33

      Не включился ещё.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 ноября 2016, 22:55

      Вам там всё равно чтоли? Ну тогда не удивительно. И ещё - " главное - есть игра" - у кого она есть и какая ?

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 22 ноября 2016, 22:45

      Честность,конечно,нужно ценить и молодец,что сказал как есть!Но,положение дел должен бы и знать)

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